Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus promove “5X CIÊNCIA ÀS 5″

O ciclo de palestras «5X CIÊNCIA ÀS 5» regressou neste ano letivo para mais um conjunto de 5 palestras, sempre às 5h da tarde de 4ªfeira, uma atividade promovida pelo Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Tal como em anos anteriores, esta atividade pretende levar a toda a comunidade educativa ensinamentos de ciência, e este ano contou com uma enorme novidade: saiu fora de portas e decorreu, pela primeira vez, no belíssimo e tão acolhedor Espaço Miguel Torga. Para além disso, teve como primeiro convidado especial o Prof Dr José Lousada, da nossa Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que no dia 20 de outubro de 2021, nos entusiasmou e encantou a todos com os fantásticos pormenores de uma aventura verdadeiramente à Júlio Verne: de como desenvolveu todo um método científico novo para datar árvores milenares.

Com efeito, o Professor Lousada, de forma muito eloquente e pedagógica, desvendou e mostrou-nos na prática, a nós professores de Ciências Físicas e Naturais, a forma como se faz ciência: parte-se de um problema, adiantam-se hipóteses, aplica-se a par e passo o método científico, e num caminho feito de avanços, mas também de recuos, chega-se a uma solução. Neste caso a solução passou pela invenção de um método único no mundo que permite datar as oliveiras milenares. Embora a ciência e a tecnologia já dispusessem de dois métodos amplamente usados de datação de árvores (a datação pelo Carbono-14 e o uso do sistema de anéis- dendrologia), a verdade é que estes dois métodos não permitiam datar com precisão as oliveiras mais velhas. Este desafio foi feito pela empresa «Oliveiras milenares» ao professor Lousada, que num verdadeiro exemplo de parceria, e de como o mundo empresarial e o mundo universitário têm a ganhar trabalhando em conjunto, desenvolveram um método único e patenteado.

A história desta invenção é fascinante, ainda mais contada na primeira pessoa pela voz do próprio inventor que, despido de vaidades, nos abriu a todos o coração. A ciência é um ato de amor e de fé…de muita perseverança…e já agora, de alguma sorte como também nos confessou este Professor que nos brindou com uma lição tão fascinante! Grande orgulho o nosso termos tido o privilégio de o ouvir! Obrigado, caro Professor Lousada e já agora, também queremos agradecer ao Professor João Sequeira que, na qualidade de Diretor do Espaço Miguel Torga, nos recebeu tão entusiasticamente. E não podemos esquecer ainda de agradecer ao Alexandre Romancha, aluno do curso Técnico de Multimédia do 2ºB, que dedicadamente criou uma nova e renovada imagem do logotipo da atividade! O nosso obrigado também….

A equipa do «5XCIÊNCIA ÀS 5»,

Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus