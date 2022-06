Agrupamento de Escolas promoveu Dia Diogo Cão

O Dia Diogo Cão, interrompido nos últimos dois anos por uma maldita Pandemia inimiga de toda a comunidade educativa que nos últimos tempos afetou toda esta Família e restante sociedade, decorreu sábado, 28 de maio, na Escola Sede deste Agrupamento. Um dia de festa, aberto a toda a comunidade, e em que predomina o espírito de família. Um dia intenso, pensado por muitos para a participação de todos.

E começava bem… A um acordar madrugador correspondia um amanhecer super limpo, e em que a melhor metáfora era a brasa, no melhor e no menos bom…

O Dia Diogo Cão é já uma festa popular, e, por isso, nada melhor do que abrir com uma arruada de bombos para acordar os mais distraídos e apressar os atrasados.

O momento seguinte foi de opção pessoal, com atividades especialmente voltadas para outras ruas da nossa cidade: Passeio de BTT ou Caminhada Solidária. Na escola, iam sendo abertos outros espaços: jogos populares, jogos de várias disciplinas, atividades nas salas de exposições e ateliês, tendas e tendinhas, feira do livro, escola de trânsito, laboratórios abertos, sobressaindo as apresentações dos mais pequeninos, e as variedades musicais, desde canções, danças, momentos de poesia e de teatro, corridas, triciclos … e outro(a)s mais… onde encontramos também e registamos o cantinho da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O número de participantes vem crescendo ano após ano, e isso vai-se constatando nas filas mais ou menos longas para se chegar às Tascas e ao refeitório, por exemplo… Todos os momentos foram intensos, de excelência, vividos com alma e emoção, numa palavra, com o coração! Não há de certeza nas redondezas lugar com tanta gente por metro quadrado enquanto a festa dura…

E as pessoas, mesmo sem querer, iam olhando para o relógio e concluindo que o final se aproximava a passos largos. O rosto do Diretor era o espelho da felicidade de todos os intervenientes: personagens principais, secundárias e simples figurantes, mas todos insubstituíveis… Foi repetindo algumas palavras aos presentes, em jeito de “obrigado” e de “despedida”: Agradeceu a presença e o envolvimento de todos, o trabalho e a dedicação de toda a comunidade que colaborou na organização, às entidades parceiras (Associação de Pais, Município de Vila Real, RI 13 e demais entidades) e um obrigado especial aos funcionários que, da cozinha às salas e aos espaços exteriores tinham contribuído para o sucesso deste dia. Enquanto aqui e ali se iam ouvindo e repetindo “até logo”… “até segunda”, “bem haja a todos”… ia-se já também sentindo no arrastar daquelas vozes um misto de saudade e vontade de voltar…

Por ser único, o Dia Diogo Cão só voltará para o ano, talvez, porque o bicho ainda não morreu… Até lá, sejamos felizes!

Agrupamento de Escolas Diogo Cão