Agrupamento Diogo Cão: Escolas do Ensino Básico realizaram “Workshop de Máscaras”

Para assinalar a tradição de Carnaval, ou Entrudo, historicamente designado “entroydo”, o JI/EB das Árvores e JI/EB nº 2 de Vila Real pertencentes ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão, realizaram a atividade “Workshop de Máscaras” no dia 23 e 24 de fevereiro, respetivamente em cada centro escolar para os alunos do 1º ciclo, nomeadamente para os alunos do 4º ano, envolvendo 85 alunos e 12 docentes.

Esta iniciativa foi dinamizada pela embaixadora do PEEA (Programa de Educação Estética e Artística) de Vila Real, e professora de Educação Visual e Tecnológica do Agrupamento, Isaura Sousa, com a articulação das Bibliotecárias destes centros escolares, Isilda Ribeiro e Maria Luísa Pipa, tendo ainda a colaboração de outros docentes que estiveram presentes na iniciativa, dando apoio aos alunos.

Como motivação os alunos visualizaram imagens alusivas ao tema das máscaras, e à sua inserção nas tradições do Carnaval português e no mundo. Pretendeu-se neste trabalho colaborativo consciencializar de uma forma criativa e divertida, para o aproveitamento e reutilização de materiais, utilizando caixas de cereais e de ovos como suporte para elaborar a sua própria máscara, tendo em conta o impacto ambiental e o desenvolvimento sustentável.

A atividade teve também como propósito fomentar o contacto com os vários materiais de expressão plástica, e o seu manuseamento promovendo aprendizagens de forma lúdica, e responsável, que é também um dos princípios do PEEA, desenvolvendo a sensibilidade estética e artística, interdependente e complementar a todas as áreas de competências, e fundamental na construção integral do indivíduo, sendo essencial na estrutura de todas as crianças.