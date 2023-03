Agrupamento Morgado de Mateus vence Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens

Na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, do Círculo Eleitoral de Vila Real, realizada no dia 6 de março, o resultado que a equipa de trabalho do Agrupamento Morgado de Mateus, constituída pelos alunos Miguel Correa, do 8ºG (deputado efetivo); Ana Rita Soares, do 8ºF (deputada efetiva); Pedro Feliciano, do 8ºG (deputado efetivo) e Laura Simão, do 8ºD (deputada suplente), obteve, permitiu-lhes a representação da sua Escola na fase seguinte, a Nacional, que decorrerá em Lisboa, na Assembleia da República nos dias 8 e 9 de maio.

O tema deste ano é “Saúde Mental nos Jovens”, um tema pertinente, já que a pandemia teve um impacto na saúde mental dos jovens portugueses, com o aumento de sintomatologias depressivas, de ansiedade e de “stress”.

Os deputados deste Agrupamento, já a meio da sessão tinham visto aprovado o seu Projeto de Recomendação, com uma maioria de votos favoráveis. Posteriormente, seguiu-se o debate na especialidade para redação e aprovação do Projeto de Recomendação Distrital, que será levado à Sessão Nacional. Quando decorreram as votações para eleger os deputados representantes do Círculo Eleitoral de Vila Real à Assembleia da República, o Agrupamento Morgado de Mateus ficou em 1º lugar, tendo ainda eleito como um porta-voz da Sessão Nacional por Vila Real o deputado Miguel Correa. O 2ºlugar foi para o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, após desempate com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

Esta foi uma grande vitória e um motivo de orgulho para todo o Agrupamento Morgado de Mateus! São estas atividades que mostram que vale a pena continuar a apostar na Educação para a Cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e democrática dos alunos, com vista à formação do cidadão responsável, interventivo e crítico! Parabéns!