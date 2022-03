Agrupamentos de Baldios submetem candidaturas ao programa COMPETE2020

A BALADI e os seus 10 Agrupamentos de Baldios responderam ao desafio colocado através do aviso convite n.º 12/REACT-EU/2021 do programa COMPETE2020 e apresentaram no passado dia 21 de Março candidaturas para todos os Baldios constituintes dos seus 10 Agrupamentos, num valor que ascende a quase 5 milhões de euros.

“Apesar do espaço tão curto disponível para a submissão de candidaturas foi possível, com o empenho de todos, propor e submeter em tempo recorde um conjunto diversificado de projetos que vai de encontro às principais necessidades das áreas comunitárias abrangidas. Esta dinâmica está claramente associada ao projeto-piloto de Agrupamento de Baldios que se encontra a ser implementado e mostra como as comunidades rurais devidamente apoiadas e esclarecidas estão disponíveis para revitalizar, proteger, gerir e investir no seu território e na sua floresta”, sublinhou a Federação Nacional dos Baldios, em comunicado.

As intervenções propostas vão no sentido de recuperar mais de 1500 ha de regeneração natural, quer de resinosas quer de folhosas, resultante sobretudo dos grandes incêndios da última década. Foi igualmente dada prioridade à compartimentação dos espaços florestais e à criação de mosaicos na paisagem, propondo mais de 100 ha de novas arborizações com folhosas ou mistos e cerca de 200 ha com gestão de matos para pastagem.

O avanço das invasoras lenhosas é igualmente um problema nestes territórios e nesse sentido está prevista a atuação em mais de 500 hectares, com especial incidência no controlo da espécie Hakea sericea e Acacia dealbata. A rede de infraestruturas florestais são cruciais, quer ao nível da gestão florestal quer ao nível da sua proteção contra incêndios e, por esse motivo, está também contemplada a sua beneficiação em mais de 280 km.