Águas de Carvalhelhos entregou duas paletes de águas aos sapadores da CIM Alto Tâmega

No último mês, e face à vaga de incêndios que tem assolado extensas áreas da região do Alto Tâmega, muitos têm sido os esforços envidados por parte das brigadas de Sapadores Florestais da CIMAT que, trabalhando árdua e incansavelmente, têm prestado um serviço fundamental no combate a esta ameaça.

Por forma a assegurar melhores condições de atuação destas equipas, atendendo à difícil tarefa que sobre eles impende, a empresa Águas de Carvalhelhos disponibilizou, gratuitamente, duas paletes de garrafas de água mineral natural (3.840 garrafas de 33Cl) aos elementos destas brigadas de Sapadores Florestais.

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) veio, agora, publicamente, agradecer à empresa Águas de Carvalhelhos “a nobreza do gesto tido para com as brigadas de Sapadores Florestais da CIMAT” com a doação de duas paletes de água.

De recordar que a CIMAT conta na sua estrutura orgânica, desde 2019, com duas brigadas de Sapadores Florestais, cada uma composta por 14 sapadores florestais e um líder. Estes 30 elementos, distribuídos por todo o território do Alto Tâmega, executam ações de silvicultura de caráter geral e preventiva, na vertente de gestão de combustível florestal, procurando zelar pela manutenção e proteção de povoamentos florestais, e no período de verão integram o Dispositivo de Combate aos Incêndios Rurais.