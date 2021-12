Águas do Interior Norte: aprovado tarifário de água e saneamento para 2022

A Assembleia Geral da empresa Águas do Interior Norte – ADIN aprovou e remeteu ao Município de Vila Real o tarifário de água e saneamento para 2022.

A proposta, aprovada pela empresa e ratificada pelo Município, tem em conta a necessidade legal desta não acumular resultados negativos, para além da obrigatoriedade de cumprir as normas e regulamentos da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

Assim, para 2022, o tarifário representa um aumento real de 3,5% para os consumidores domésticos e não domésticos na fatura mensal que conjuga os serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos. Este aumento não se verificará apenas em Vila Real, mas em todos os Municípios que constituem a ADIN.

Recorde-se que, desde 2013, a fatura da água em Vila Real baixou sempre, não só através da diminuição do valor das tarifas, mas também porque o valor anual da inflação sempre foi assumido pelas empresas EMAR, primeiro, e ADIN, agora. Ao contrário do que acontece anualmente com os valores da eletricidade, transportes ou comunicações, ao longo dos últimos 8 anos o valor da fatura da água nunca foi atualizado.

Apesar desta subida de 3,5%, o valor da fatura para o cliente final continua a ser cerca de 5% mais baixo do que aquilo que era em 2013, o que não se verifica em mais nenhum serviço público ou privado. Acresce que, neste período, a EMAR e a ADIN foram responsáveis por investimento na ordem dos 30 milhões de euros em saneamento, alargando este serviço a milhares de famílias Vila-realenses, particularmente no mundo rural. É ainda de realçar que o Município já apoia o valor da fatura da água para a generalidade dos consumidores em cerca de 200 mil euros anuais, que transfere para a ADIN, para além das tarifas especiais para famílias carenciadas, numerosas, desempregados, Programa + Bombeiros, Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre outras.

Esta é uma notícia que não sendo agradável é inevitável, desejando o Município que no futuro próximo seja possível, quer através de ganhos de escala, quer de aumentos de eficiência da rede, reverter o aumento de tarifário que hoje se verifica.