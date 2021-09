Águas do Interior Norte investe 2,5 milhões de euros no concelho de Vila Real

A Águas do Interior Norte (AdIN) definiu um conjunto de intervenções prioritárias para a implementação de um plano de redução de perdas reais de água nos oito municípios sobre sua gestão, abrangendo: Vila Real, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa, Mesão Frio, Murça, Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo.

Estas intervenções, destinadas ao aumento da eficiência hídrica dos sistemas de distribuição de água da AdIN, foram alvo de uma definição e projeto inicial que serviu de base ao processo de candidatura ao Aviso 12-2018-18 do POSEUR, destacando-se: Implementação de pontos de medição, maioritariamente à saída dos reservatórios de distribuição; Localização e definição de válvulas redutoras de pressão para limitação de pressões; Instalação de instrumentação e acessórios de controlo em falta nos reservatórios; Aquisição de equipamento para campanhas de medição e localização de fugas; Instalação de um sistema de telemetria centralizado.

O procedimento que agora foi colocado a concurso abrange a implementação de pontos de medição, maioritariamente à saída dos reservatórios de distribuição e a instalação de instrumentação e acessórios de controlo em falta nos reservatórios, no âmbito territorial do município de Vila Real. O concurso público para execução destas intervenções tem um valor base de 2.500 milhões de euros e o prazo de execução da obra é de um ano (365 dias).

O conjunto das candidaturas prevê investimentos na ordem dos 14 milhões de euros, a executar nos próximos dois anos, tendo já sido finalizados concursos, a consignar brevemente, após visto prévio do Tribunal de Contas, no valor de cerca de 3,5 milhões de euros, encontrando-se os restantes concursos a decorrer.

A este valor de investimento no aumento da eficiência hídrica dos sistemas de abastecimento de água, somam-se investimentos na melhoria do tratamento das águas residuais, com vista a melhorar a qualidade das águas residuais devolvidas ao meio ambiente, no valor de 21 milhões de euros, cujos procedimentos também se encontram a decorrer, totalizando o conjunto dos investimentos previstos cerca de €35 Milhões.

A AdIN iniciou a sua atividade em janeiro de 2020 e é a entidade gestora dos serviços de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais dos municípios de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real, num total de mais de 100 mil habitantes, tendo nascido no seio da CIM Douro.