Águas do Norte aposta na sensibilização dos municípios para a problemática da seca

Incluídas no seu projeto de Educação e Sensibilização Ambiental, a Águas do Norte tem vindo a promover ações que visam a sensibilização para a temática da sustentabilidade ambiental nos diversos municípios servidos pela empresa. Num ano particularmente seco, com uma forte repercussão nas reservas de água para as mais diversas utilizações e com especial destaque para o abastecimento público, a temática das perdas de água vê reforçada a sua importância

Desta forma, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Flor, a Águas do Norte promoveu no dia de ontem, dia 9 de Agosto, uma ação de sensibilização na que contou com a presença dos Presidentes das Juntas de Freguesia deste Município, na qual foram debatidas e esclarecidas algumas questões relativas ao uso eficiente da água.

No âmbito das intervenções efetuadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, Pedro Lima, e pelos representantes da Águas do Norte, foram deixados alguns alertas e chamadas de atenção para a atual situação de seca que o País atravessa, assim como algumas dicas de poupança e utilização do recurso limitado que é a água. A sessão foi concluída com uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Peneireiro, infraestrutura que serve este Município e que é explorada pela Águas do Norte no âmbito da concessão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal.

Estas ações de sensibilização ambiental têm como objetivo fundamental o dar a conhecer a temática da água, mostrando o seu valor e importância no nosso dia-a-dia, mas também a forma como devemos preservá-la e fazer um uso consciente da mesma, sendo igualmente disponibilizadas sessões de esclarecimento e divulgação sobre os respetivos processos de tratamento, não só de água para o abastecimento público de água potável, mas também de águas residuais urbanas e industriais.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, que é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.