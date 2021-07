Águas do Norte apresenta o Water Cyber Security Plan

No passado dia 19 de julho, a Águas do Norte participou num webinar organizado pela União Europeia (EU) sobre os desenvolvimentos e projetos piloto da Security Operations Control (SOC) nos projetos CEF e H2020 – “SOC developments and pilots in CEF and H2020 projects”

A Águas do Norte foi convidada a apresentar o estado do seu projeto Water Cyber Security Plan (WCSP) neste webinar, visando a partilha de vários projetos europeus, e com o objetivo de apoiar o intercâmbio de conhecimentos sobre desenvolvimentos recentes e futuros de SOC entre os beneficiários, a Comissão Europeia, a European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) e o HaDEA. Pretende-se dessa forma encontrar sinergias e maximizar o impacto dos projetos, reunindo políticas e práticas com um enfoque específico no desenvolvimento e estabelecimento de SOCs europeus incluídos como uma prioridade na Estratégia de Cibersegurança da UE para a Década Digital.

Este projeto é co-financiado pela União Europeia no âmbito da candidatura ao programa Connecting Europe Facility – Telecom apresentada pela Águas do Norte, e tem como objetivo fundamental o desenvolvimento de capacidades operacionais na área da cibersegurança e na implementação da Diretiva Comunitária relativa à Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação.

Com a utilização do WCSP é possível identificar, proteger, responder e recuperar o ecossistema da Águas do Norte, por meio da criação de um centro de operações de segurança com base nas plataformas de gestão de incidentes e inteligência cibernética artificial, de modo a conseguir monitorizar todo o sistema digital, identificando e adaptando-se continuamente às ameaças cibernéticas mais evoluídas. A implementação do projeto tem contribuído para melhorar a capacidade de resposta do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, gerido pela Águas do Norte, e assegurar o fornecimento das informações relevantes para as partes interessadas em segurança cibernética.

A Águas do Norte integra o Grupo AdP – Águas de Portugal e iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais em 63 Municípios que integram este sistema.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, que envolve 8 Municípios da região, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.