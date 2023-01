Águas do Norte assinala Dia Mundial da Educação Ambiental com oficina experimental

Assinalou-se, no dia 26 de janeiro, o Dia Mundial da Educação Ambiental e a Águas do Norte promoveu uma oficina experimental de ciência, realizada online e dirigida às comunidades escolares do ensino pré-escolar e do 1º ciclo dos municípios abrangidos, inspirada no livro de Júlio Verne, “20.000 Léguas Submarinas” e tendo como objetivo sensibilizar para a temática da poluição dos oceanos, recorrendo a materiais reutilizáveis para a construção de brinquedos.

Esta iniciativa ficou marcada pelo sucesso tendo-se registado cerca de 550 inscrições, correspondendo a cerca de 10.000 alunos!!

Os jovens participantes manifestaram ao longo desta “viagem” todo o seu entusiasmo e interesse para os temas associados ao ambiente e à sustentabilidade, e para a importância que o comportamento e o contributo de cada um pode trazer para a sua preservação, nomeadamente na realização de pequenos gestos como não desperdiçar a água e não colocar lixo no chão ou pela sanita abaixo.

O Plano de Educação Ambiental da Águas do Norte pretende assim continuar a chegar a todos os Municípios que integram o sistema multimunicipal de abastecimento de água do Norte de Portugal, em “alta”, e ao sistema de águas da Região do Noroeste, em “baixa”, aos quais esta empresa presta os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, promovendo a preservação do ambiente e o consumo da água da torneira como a mais segura, mais controlada e mais sustentável opção que podemos escolher.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

GC