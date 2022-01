Águas do Norte assinala o Dia Mundial da Educação Ambiental

Celebrou-se, ontem, dia 26 de janeiro, o Dia Mundial da Educação Ambiental. Reforçando o alerta para a necessidade de criar princípios comuns à sociedade, para a proteção e preservação do meio ambiente humano em prol das gerações presentes e futuras, é imperioso que TODOS, cidadãos, comunidades, empresas e instituições, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos participem equitativamente neste desafio coletivo.

A Águas do Norte dinamizou, durante o dia de ontem, quatro oficinas experimentais de educação para o desenvolvimento sustentável a cerca de 150 alunos da comunidade escolar. Estas ações, integradas num Plano de Ação para a Economia Circular e o Combate às Alterações Climáticas permitiram que, ao longo de 2021, a Águas do Norte realizasse 230 ações, envolvendo mais de 10 000 participantes distribuídos por 50 municípios do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, e do sistema de águas da região do Noroeste, onde é parte integrante da gestão do ciclo urbano da água.

Inserido ainda no Dia Mundial da Educação Ambiental foi ainda entregue um dos prémios vencedores do Concurso de Fotografia, Aproveitar+, na categoria de ensino secundário, que contou com a presença dos Vereadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, responsáveis pelas áreas do Ambiente e da Educação, assim como da Vice-Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte.

Uma fotografia que assinala O valor da água como elemento agregador de gerações, submetida pela turma do 12º ano do Curso Técnico de Geriatria, da Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL, Município de Vila Nova de Famalicão

Saiba mais sobre estas ações em www.adnorte.pt

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

GC da Águas do Norte