Águas do Norte atualiza telegestão do sistema de abastecimento de água do Balsemão

A Águas do Norte atualizou recentemente o sistema de telegestão do sistema de abastecimento de água do Balsemão, que abastece atualmente os municípios de Lamego, Tarouca e Resende.

Para além de permitir uma melhoria do serviço de abastecimento de água à população residente nos municípios atualmente servidos, este investimento, de cerca de 55.000 EUR, vai contribuir para um aumento da eficiência das operações e para a otimização dos processos e rotinas operacionais.

Este investimento é uma aposta estrutural e de futuro da Águas do Norte, que contribui para elevar os níveis de ciber-resiliência, enquanto contribui para promover o salto tecnológico das infraestruturas do referido Sistema de Telegestão.

Trata-se de mais um passo de uma estratégia de transformação digital que a Águas do Norte tem vindo a seguir, assente na modernização tecnológica, garantindo aos seus utilizadores um sistema de abastecimento de água económica e ambientalmente mais sustentável, aliado à eficiência do serviço que presta no âmbito do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, que é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.