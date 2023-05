Águas do Norte colabora com Banco Alimentar

Ciente da sua responsabilidade social, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, a Águas Norte colaborou, uma vez mais, com o Banco Alimentar, prestando o apoio logístico no armazém do distrito de Braga, com o objetivo de assegurar que os respetivos equipamentos de apoio dos bens alimentares arrecadados reúnam todas as condições funcionais.

Esta colaboração, que se iniciou à mais de 10 anos através da extinta Águas do Cávado, é já uma tradição que se mantém até aos dias de hoje. A colaboração da Águas do Norte reflete-se na assistência técnica voluntária, prestada nas áreas de mecânica e de energia elétrica, pelos seus técnicos de manutenção.

O Banco Alimentar é uma organização sem fins lucrativos que visa combater o desperdício de alimentos e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, através da recolha de alimentos excedentários e da sua distribuição a instituições de solidariedade social. A organização é constituída por uma rede de Bancos Alimentares locais, que operam em diferentes regiões do país.

A Águas do Norte demonstrou assim uma vez mais o seu compromisso social com a comunidade, através desta colaboração o Banco Alimentar, sendo esta é uma atitude que pode ajudar a trazer benefícios significativos para as pessoas que necessitam de ajuda.

