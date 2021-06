Águas do Norte comemora o dia Mundial da Criança em Ponte de Lima

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, a Águas do Norte, em parceria com o Museu do Brinquedo no Município de Ponte de Lima, realizou uma oficina experimental de Educação Ambiental que contou com a participação de cerca de 30 crianças.

Esta sessão consistiu na realização de uma viagem muito interativa e animada, pelo Valor da Água, tendo sido não só observadas as diferentes famílias de microorganismos existentes na água como foi também realçada a importância destes seres vivos para o equilíbrio dos ecossistemas naturais, para a necessidade de desinfeção da água da rede pública e para a atual situação pandémica de Portugal e do Mundo.

Os jovens participantes manifestaram ao longo desta “viagem” todo o seu entusiasmo e interesse, para os temas associados ao ambiente e à sustentabilidadee para a importância que o comportamento e o contributo de cada um pode trazer para a sua preservação, nomeadamente na realização de pequenos gestos como não desperdiçar a água, e não colocar lixo no chão ou pela sanita abaixo.

O Plano de Educação Ambiental da Águas do Norte irá desta forma continuar o seu percurso, pelos Municípios do Norte de Portugal aos quais esta empresa presta os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, promovendo a preservação do ambiente e o consumo da água da torneira como a mais segura, mais controlada e mais sustentável opção que podemos escolher.

A Águas do Norte, que integra o Grupo AdP – Águas de Portugal, iniciou a sua atividade em 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais em 63 Municípios que integram este sistema.



Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, que envolve 8 Municípios da região, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.