Águas do Norte Comemora o Dia Mundial da Saúde

As sessões realizadas, que contaram com a presença de um total de cerca de 500 crianças, dos vários graus de ensino, e de membros dos respetivos Executivos Municipais e Agrupamentos Escolares, abordaram o tema da alimentação saudável e do consumo de água da torneira, e incluiu a visualização do filme “Dimensão S”.

No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nomeadamente nos domínios da Educação para a Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício físico), da Educação Ambiental e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Águas do Norte pretende fortalecer a sua proximidade com as comunidades locais, potenciando a concretização dos seus objetivos de responsabilidade social e ambiental junto dos Municípios integrados nos dois sistemas cuja exploração e gestão lhe está atribuída – o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e o sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”.

A Obesidade Infantil é considerada pela OMS a epidemia global do século XXI, sendo que em Portugal cerca de 30% das crianças tem excesso de peso. Desta forma, constituindo-se o projeto “Movimento S” como um movimento global de saúde e sustentabilidade e uma iniciativa que tem por base o combate à obesidade infantil, a Águas do Norte decidiu associar-se ao mesmo, no sentido de assim poder contribuir não só para que aquela percentagem seja diminuída e as crianças façam escolhas mais saudáveis, como também para criar uma mudança de mentalidade na sociedade portuguesa, colaborando, desta forma, para a sua consciencialização sobre dois dos maiores flagelos do século XXI, a obesidade e a saúde mental.

Sendo a “Dimensão S” uma comédia musical infanto-juvenil, que tem como objetivo a formação de uma corrente capaz de mobilizar crianças, pais e professores para a adoção de um estilo de vida saudável e de bons comportamentos sociais, através da mudança de hábitos alimentares e da inclusão da prática de exercício físico na sua rotina, e fazendo o mesmo parte do projeto “Movimento S”, a Águas do Norte em parceria com a Filmideia, disponibilizou a todos os Municípios referidos, bem como aos Agrupamentos Escolares existentes nos mesmos, o acesso gratuito a este filme, o qual será materializado através sessões a realizar em auditórios municipais ou escolares.

Através deste projeto, que conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, a Águas do Norte aposta na Educação Ambiental como um pilar fundamental do sucesso das políticas de sensibilização ambiental que pretende levar a cabo em parceira com os seus Municípios Utilizadores.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.



Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

