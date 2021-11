Águas do Norte disponibiliza Aplicação MyAqua

A Águas do Norte vai disponibilizar aos seus clientes do sistema de águas da Região do Noroeste a aplicação MyAqua, a APP gratuita de gestão dos seus serviços de abastecimento de água e de saneamento em “baixa”. Com a instalação desta aplicação, todos os clientes da Águas do Norte vão ter acesso à leitura do seu contador, podendo assim comunicar as respetivas leituras, consultar a data da última leitura efetuada pela Empresa e pelo Cliente, receber alertas para comunicar a leitura, etc. Terão ainda acesso à sua faturação, permitindo-lhes não só verificar se existem contas por regularizar, aderir à fatura eletrónica ou ao débito direto – SEPA, como também proceder a alterações ou atualizações dos dados do Contrato, nomeadamente os respetivos contactos ou a composição do agregado familiar.

Através desta aplicação é possível ainda reportar anomalias, como os problemas relacionados com o abastecimento de água, o saneamento de águas residuais e as eventuais roturas na via pública, entre outros, assim como receber avisos de suspensões no fornecimento que afetem o local de consumo do Cliente, com a hora prevista para a normalização do serviço.

Para ter acesso a toda esta informação, basta aceder no telemóvel à área das aplicações e instalar o myAQUA®, sendo que para efetuar o registo são necessários apenas os seguintes dados: o código de entidade (que se encontra na fatura), o número de contribuinte e um endereço de correio eletrónico para o qual serão enviados os códigos de acesso. A APP MyAqua pode ser descarregada na App Store e no Google Play.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.