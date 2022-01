Águas do Norte divulga resultados do concurso de fotografia

Na sequência do lançamento do concurso promovido por esta empresa, responsável pela exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, foram recebidas 221 fotografias, submetidas por escolas localizadas na maioria dos Municípios que integram os mencionados sistemas e incluídas nas diversas faixas etárias, desde o ensino pré-escolar até ao secundário, tendo em consequência sido atribuídos 5 prémios vencedores e 6 menções honrosas, os quais foram escolhidos pelo respetivo Júri do Concurso. Deverá realçar-se a grande adesão a esta iniciativa realizada pela Águas do Norte, a qual no futuro deverá ser objeto de uma exposição itinerante.

Os prémios alcançados, que a seguir se identificam, serão entregues em sessões presenciais, que deverão ocorrer oportunamente nas escolas premiadas e com a presença de cada uma das turmas vencedoras.

Ensino Pré-Escolar

Prémio Vencedor Miragem, Escola Básica n.º 2 de Vila Verde, Município de Vila Verde

Menção Honrosa Entre a Gota e a Joaninha, Centro Educativo das Lagoas, Município de Viana do Castelo

1.º Ciclo do Ensino Básico

Prémio Vencedor Água é Vida, Centro Escolar Abade De Mouçós, Município de Vila Real

Menção Honrosa Preservar Para Não Faltar, Escola EB de Várzea – Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Município de Felgueiras

2.º Ciclo do Ensino Básico

Prémio Vencedor Poluição, Escola EB 2,3 de Arouca, Município de Arouca

Menção Honrosa Como Reaproveitar a Água, Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Município de Felgueiras

3.º Ciclo do Ensino Básico

Prémio Vencedor Água e Natureza, Escola Dr. Ramiro Salgado, Município de Torre de Moncorvo

Menção Honrosa A chuva que molha é a mesma que rega as mais belas flores, Escola Secundária Henrique Medina, Município de Esposende

Ensino Secundário

Prémio Vencedor Comunidades Geracionais H2O, Didáxis | Cooperativa de Ensino, CRL, Município de Vila Nova de Famalicão

Menção Honrosa Quando a Futuridade da Água é refletida, Escola Secundária de Vila Verde, Município de Vila Verde

Menção Honrosa Flor, OFICINA – Escola Profissional do INA, Município de Santo Tirso

O concurso de fotografia promovido pela Águas do Norte teve um tema geral – A ÁGUA E A ESCOLA (recursos hídricos, biodiversidade, energia renovável, reutilização, água residual, ApR, lazer, uso eficiente, profissões da água, economia circular, e foi aberto a qualquer elemento da comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários, etc.), em representação de uma turma, em qualquer escola localizada num dos 66 municípios que são servidos pela Águas do Norte, no âmbito do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e do sistema de águas da Região do Noroeste, em “baixa”.

Cada turma foi representada, no máximo, por 5 (cinco) trabalhos dos quais a turma, ou os seus representantes, devem ser obrigatoriamente autores.

Para visualizar as fotos premiadas e as menções honrosas do concurso, aceda ao website da Águas do Norte em: https://www.adnorte.pt/pt/educacao-ambiental/concurso-de-fotografia/?id=192

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

GC – Águas do Norte