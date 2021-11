Águas do Norte e UTAD organizam o Seminário “Saneamento – Atividade Geradora de Recursos”

No âmbito da atividade do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, cuja exploração e gestão lhe está atribuída, a Águas do Norte, em conjunto com a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, vai promover a realização de um Seminário, com a designação de “Saneamento – Atividade Geradora de Recursos” e que terá como destinatários, não só todos os Utilizadores (Municipais e Finais) do referido sistema, como também todas as partes interessadas desta região que se constituam como potenciais e futuros beneficiários dos recursos gerados na atividade de tratamento de águas residuais. O Seminário vai ter lugar no próximo dia 19 de novembro, data em que se assinala o Dia Mundial de Saneamento para Todos, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A concretização deste evento foi um dos compromissos assumidos no âmbito da Candidatura apresentada ao Fundo Ambiental, e incluída no projeto “Aproveitar+: Educar para a valorização sustentável de resíduos”, e tem por objetivo a aquisição de serviços de produção e promoção de conteúdos para a sensibilização ambiental e consciencialização da sociedade para a temática.

Tendo em consideração a dinâmica recente na apresentação das candidaturas ao PRR, que versaram genericamente o tema da Economia Circular, com especial enfoque na ApR – Água para Reutilização e nos Biossólidos – composto para valorização agrícola, as duas Entidades entenderam que a organização desta conferência poderia ser realizada de forma conjunta, não só entre a UTAD e a Águas do Norte, mas também envolvendo outras entidades que possam aportar ao evento uma reconhecida capacidade técnica e valor acrescentado, nomeadamente a AdP Valor, o IPB – Instituto Politécnico de Bragança e a ADVID – Associação para a o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

Foto: SF UTAD