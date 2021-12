Águas do Norte esteve presente no Portugal Digital Awards

Numa sessão realizada no passado dia 14 de dezembro, a IDC Portugal entregou os prémios aos vencedores da 6ª edição do Portugal Digital Awards, no âmbito do qual foram analisados mais de 300 projetos que comprovam o forte investimento das organizações na transformação digital.

Nas últimas semanas, os 38 finalistas nomeados para estes prémios, onde se incluiu o projeto CAN da Águas do Norte, apresentaram os seus “pitch” e os projetos de transformação digital das suas empresas e organizações, que integram os vários sectores da economia,

Os Portugal Digital Awards são hoje incontornáveis no reconhecimento da transformação digital e uma das iniciativas com mais expressão no reconhecimento dos projetos digitais mais inovadores e mais transformacionais se faz em Portugal. Os projetos finalistas apresentados revelaram um nível elevado de sofisticação, relacionados com novos modelos de relacionamento com clientes e consumidores, novos modelos de trabalho, novos modelos de negócio, usando sempre tecnologias disruptivas, IOT, Inteligência Artificial, Blockchain.

A Águas do Norte esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios, no qual foram distinguidas as empresas que mais se destacaram. Apesar não ter conseguido alcançar os prémios relativos às diferentes categorias, foi no entanto possível, através do trabalho dos seus colaboradores do recurso a tecnologias adequadas, desenvolver nos últimos meses diversas soluções inovadoras e ao nível do que melhor se desenvolve na área do Digital em Portugal.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.