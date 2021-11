Águas do Norte finalista da 6ª edição do Portugal Digital Awards

O Portugal Digital Awards é uma iniciativa que visa reconhecer e premiar a excelência das organizações que, com visão e audácia, conduzem à transformação digital dos seus negócios, processos, produtos ou serviços e, consequentemente, da sociedade onde estão inseridas.

Neste ano de 2021, a iniciativa contou com a participação de mais de 300 candidaturas, o que destaca o forte investimento das organizações na transformação digital, tendo sido selecionados 38 finalistas de empresas de referência em Portugal, com uma representatividade de todos os setores da economia, e que apresentaram projetos disruptivos e inovadores.

A Águas do Norte concorreu com a sua plataforma para a gestão centralizada de alarmes e notificações – CAN, que tem permitido uniformizar, consolidar e agilizar todos os alertas dos sistemas industriais que integram o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal. Esta plataforma inteligente, para além de permitir a melhoraria da resposta das operações, tirando partido da Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) como instrumento para garantir uma otimização de respostas às operações, possibilita também a antecipação de cenários de risco e o apoio aos decisores numa resposta preditiva.

A plataforma analítica para a gestão inteligente de redes de abastecimento de água e saneamento, tem sido desenvolvida no âmbito de uma candidatura ao COMPETE2020, que visa apoiar a Transformação Digital da Administração Pública promovendo a adoção de técnicas avançadas de inteligência artificial e ciência dos dados e valorizando o grande volume de dados que é recolhida e gerada, através da realização de soluções experimentais e inovadoras que se distingam das soluções convencionais.

Visualize o filme do projeto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=OPGt_ZrbU-o

Os finalistas apresentarão os seus projetos no Digital Innovation Connetion, um evento de 5 dias com diversas apresentações e painéis de debate, cuja meta é ajudar as organizações a criar e executar poderosas políticas e estratégias de planeamento, fornecimento, desenvolvimento e distribuição, indispensáveis para se tornarem produtores de software de alta performance.

Conheça os finalistas desta edição: https://idcportugal.com/portugal-digital-awards-2021/finalistas/

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

Fonte: Gabinete de Comunicação da Águas do Norte