Águas do Norte inicia investimentos nas Freguesias de Fervença e Codessoso, em Celorico de Basto

Na sequência da adjudicação da respetiva empreitada è empresa J.C.C.A., Lda, a Águas do Norte vai iniciar a segunda fase de execução da rede de drenagem de águas residuais nas freguesias de Fervença e Codessoso, no município de Celorico de Basto. O investimento, no valor de cerca de 1 milhão de euros, tem o prazo de execução de 300 dias.

Os trabalhos a realizar irão permitir que uma parte significativa da freguesia de Fervença seja servida com a instalação de coletores de drenagem de águas residuais numa extensão de cerca de 7,3 km e de 6 estações elevatórias, incluindo ainda a realização de 100 ramais domiciliários de saneamento.

Já na freguesia de Codessoso, a execução da respetiva empreitada estará a cargo da empresa M. dos Santos & Cia., S.A. e foi adjudicada pelo valor de cerca de 600 mil euros e terá um prazo de execução de 210 dias, contemplando a execução de rede de coletores de águas residuais com uma extensão total de 5,4 km e cerca de 197 ramais domiciliários.

Com a execução desta infraestruturas a Águas do Norte pretende resolver os problemas de recolha e tratamento de águas residuais no município de Celorico de Basto, sendo agora disponibilizada a uma parte significativa da população residente a possibilidade de usufruir de um adequado serviço público de saneamento de águas residuais, o que permitirá uma melhoria significativa da sua qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, que integra o Município de Terras de Bouro, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.