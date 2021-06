Águas do Norte inicia ligação ao Reservatório de Azenhas, no Município de Valença

A Águas do Norte, empresa com sede em Vila Real, vai dar início à execução da empreitada de ligação do sistema de abastecimento de água de Lapela ao reservatório de Azenhas, que irá garantir o fornecimento de água em “alta”, a uma parte da população de Azenhas, no município de Valença.

Com a execução de cerca de 1.1 km de conduta adutora, a construção de uma estação elevatória de água – EE Azenhas, e a beneficiação a realizar no atual reservatório de Azenhas, fica dessa forma assegurado o fornecimento à respetiva rede municipal de abastecimento de água com origem na ETA de Lapela.

A empreitada a iniciar está orçada em 248 mil EUROS, e tem um prazo de execução de 240 dias, tendo sido adjudicada à empresa NAROM, SL Sucursal em Portugal.

Ciente de alguns transtornos que eventualmente poderão causar estas obras, a Águas do Norte apela à compreensão da população durante o tempo de execução, sendo que é perante este esforço de infraestruturação que se obtêm os níveis adequados de qualidade do serviço de abastecimento de água ao qual todos temos direito.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.