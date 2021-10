Águas do Norte promove concurso de fotografia

No âmbito da candidatura submetida ao Fundo Ambiental – Produção e Consumo Sustentáveis, a Águas do Norte promove junto da comunidade escolar o Concurso de Fotografia “APROVEITAR +”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), estimaram em 2017 que, em todo o mundo, 2,1 bilhões de pessoas não tinham acesso a água potável e 4,5 bilhões careciam de saneamento apropriado (OMS &UNICEF, 2017).

Para fazer face à procura crescente de água, a reutilização constitui uma origem alternativa, contribuindo para o uso sustentável dos recursos hídricos, na medida em que permite a manutenção de água no ambiente e a respetiva preservação para usos futuros, salvaguardando a utilização presente, em linha com os princípios da economia circular. A utilização de água residual tratada, denominada de Água para Reutilização (ApR) é, aliás, um exemplo do que pode constituir uma medida de adaptação às alterações climáticas prevista no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) e uma boa prática de gestão da água.

É precisamente neste contexto que surge o projeto de Educação Ambiental (EA) APROVEITAR+: Educar para a valorização sustentável de resíduos, onde se insere este concurso.

O concurso de fotografia promovido pela Águas do Norte tem um tema geral – A ÁGUA E A ESCOLA (recursos hídricos, biodiversidade, energia renovável, reutilização, água residual, ApR, lazer, uso eficiente, profissões da água, economia circular, e é aberto a qualquer elemento da comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários, etc.), em representação de uma turma, que deverá pertencer a uma escola localizada num dos 66 municípios que são servidos pela Águas do Norte, no âmbito do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e do sistema de águas da Região do Noroeste, em “baixa”.

Cada turma pode ser representada, no máximo, por 5 (cinco) trabalhos dos quais a turma, ou os seus representantes, devem ser obrigatoriamente autores.

Para mais informações relativas ao concurso aceda ao website da Águas do Norte em: https://www.adnorte.pt/pt/educacao-ambiental/concurso-de-fotografia/?id=192 ou em: https://www.facebook.com/aguasdonorte

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.