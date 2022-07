Águas do Norte reformula o sistema de aproveitamento de Bioagás da ETAR de Vila Real

A Águas do Norte vai dar início à remodelação do sistema de aproveitamento de Bioagás da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Real, na sequência da respetiva adjudicação à empresa OMATAPALO – Engenharia e Engenharia, S.A. O investimento, no valor de cerca de 500 mil euros, tem o prazo de execução de 365 dias. Esta intervenção vai permitir um caminho mais rápido rumo à neutralidade energética, devendo ser implementado um sistema com maior eficiência, e consequentemente com significativas poupanças de energia.

A execução dos respetivos trabalhos, associados à eficiência energética e à gestão dos ativos da ETAR de Vila Real, permitem ganhos económicos previsíveis que irão possibilitar a recuperação a médio prazo dos investimentos a realizar e o funcionamento da ETAR de Vila Real em regime energético autossustentável.

A empreitada contempla ainda a remodelação do sistema de aproveitamento de Biogás produzido na ETAR de Vila Real, com a incorporação de equipamentos de maior eficiência energética por forma a permitir otimização do sistema com aproveitamento de biogás na secagem das lamas produzidas nesta infraestrutura.

A ETAR de Vila Real serve atualmente cerca de 50 mil habitantes e iniciou o seu funcionamento em março de 2004, tendo sido alvo de uma remodelação e ampliação em 2007. É uma importante infraestrutura de proteção ambiental, na qual são tratados de forma adequada os efluentes gerados em toda a zona urbana da cidade de Vila Real e freguesias vizinhas.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, que integra o Município de Amarante, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

