Águas do Norte renova a certificação COVID SAFE – Lojas de Atendimento ao Cliente

No sentido de dar cumprimento ao compromisso da Promoção da Segurança e Saúde, que passa pela adoção de medidas eficazes para a prevenção e proteção e, tanto quanto possível, para a eliminação de perigos e redução de riscos, neste quadro de pandemia a Águas do Norte considera de fundamental importância a renovação da certificação COVID SAFE nas suas lojas de atendimento ao cliente localizadas nos Municípios de Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa, que integram a Parceria em “baixa” do Sistema de Águas da Região do Noroeste, da qual é a Entidade Gestora.

Em resultado da auditoria realizada no período que decorreu entre os dias 4 e 7 de maio, pela APCER – Associação Portuguesa de Certificação, a Águas do Norte alcançou esse objetivo, nas 9 lojas de atendimento ao cliente, localizadas nos Municípios referidos, tendo sido que constituem o sistema de águas da região do Noroeste, no âmbito do qual esta entidade gestora presta os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “baixa” aos respetivos consumidores finais. De realçar que a Águas do Norte foi a primeira empresa em Portugal, do setor das denominadas utilities, a obter a marca COVID SAFE.

A certificação, agora renovada, tem o objetivo de manter a confiança e a segurança não só dos colaboradores, clientes e parceiros desta empresa, como também, e principalmente, dos seus clientes enquanto consumidores finais da mencionada Parceria, tendo como base as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no âmbito da pandemia mundial COVID-19, e também de confirmar, no local, a eficaz implementação de procedimentos e práticas de segurança e saúde.

Desta forma, a partir desta data, todas as Lojas de Atendimento ao Cliente da Águas do Norte, ostentarão um dístico relativo a esta renovação, reforçando ainda mais a ideia de confiança junto dos seus clientes e restantes partes interessadas.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, que integra o Município de Amarante, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.