Águas do Norte vence Prémio KAIZEN, na categoria de “Excelência na Inovação”

Numa cerimónia promovida pelo Kaizen Institute, a Águas do Norte, empresa concessionaria do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e também, em simultâneo, a entidade gestora do sistema de águas da Região do Noroeste, em “baixa”, foi distinguida com o Prémio Kaizen na categoria “Excelência na Inovação”, que distingue as organizações que sejam exemplo de boas práticas na melhoria contínua para a inovação, excelência, crescimento e rentabilidade.

O Prémio KAIZEN™ reconhece o esforço das empresas que adotaram uma cultura de melhoria contínua nos seus modelos de negócio, tendo a sua 11ª Edição sido realizada no passado dia 28 de abril de 2022, em formato on-line. É composto por 6 categorias e tem como objetivo destacar organizações que sejam exemplo de benchmark de boas práticas de melhoria contínua. A respetiva comissão de avaliação das candidaturas é composta por elementos do Kaizen Institute e das seguintes entidades parceiras: Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial, Associação Portuguesa para a Qualidade, Católica Porto Business School, NOS e CEIIA.

A categoria “Excelência na Inovação”, cujo prémio foi atribuído à Águas do Norte, procura destacar os projetos de sucesso de inovação, que produzam resultados de eficiência, flexibilidade, qualidade e nível de serviço, os quais são naturalmente impulsionadores de crescimento e valor para as respetivas organizações.

A Águas do Norte apresentou a sua plataforma CAN – Gestão Centralizada de Alarmes e Notificações, a qual tem permitido uniformizar, consolidar e agilizar todos os alertas dos sistemas industriais que integram o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal. Esta plataforma inteligente, para além de permitir a melhoraria da resposta das operações, tirando partido da Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) como instrumento para garantir uma otimização de respostas às operações, possibilita também a antecipação de cenários de risco e o apoio aos decisores numa resposta preditiva.

Esta plataforma analítica para a gestão inteligente de redes de abastecimento de água e de saneamento, tem sido desenvolvida no âmbito de uma candidatura apresentada pela Águas do Norte ao COMPETE2020, a qual visa apoiar a Transformação Digital da Administração Pública e promover a adoção de técnicas avançadas de inteligência artificial e ciência dos dados, valorizando o grande volume de dados que é recolhida e gerado através da realização de soluções experimentais e inovadoras que se distinguem das soluções convencionais.

O filme do projeto pode ser visualizado aqui.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.