Águas do Norte vencedora do Prémio Abertura 2021 da ESOP

A ESOP – Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas apresentou a entrega do Prémio Abertura 2021, no evento Open Source Lisbon

que este ano aconteceu pelo segundo ano consecutivo, de forma virtual, com a apresentação do Presidente da Direção da ESOP, Gerardo Lisboa.

A entidade vencedora da edição deste ano foi a Águas do Norte, com o projeto “AdN4.0+: Aumento da eficiência dos serviços através da reengenharia e desmaterialização de processos”.

Foram também distinguidos com a Menção Honrosa, a ANPRI pelo “Centro de Formação da Associação Nacional de Professores de Informática” e o Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil de Cabo Verde (SNIAC), juntamente com a Imprensa Nacional – Casa da Moeda, SA (INCM) pelo projeto “Middleware” para utilização de documentos eletrónicos de Cabo Verde.

De realçar que o projeto “AdN4.0+: Aumento da eficiência dos serviços através da reengenharia e desmaterialização de processos”, desenvolvido e implementado pela Águas do Norte, foi concebido no sentido de contribuir para a estratégia nacional de modernização administrativa e transformação digital, mostrando-se imprescindível a aposta em sistemas de informação e de comunicação que assegurem o registo sistemático e seguro da informação, a acessibilidade à mesma, a sua monitorização e a obtenção de dados que suportem os processos de tomada de decisão em tempo real, promovendo sobremaneira a eficiência nos serviços prestados, bem como fomentando a máxima transparência na partilha de informação relevante entre a esta empresa concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal e as suas partes interessadas. O projeto AdN4.0+ apresenta como principais objetivos os de assegurar a desburocratização, a desmaterialização dos processos, a melhoria da qualidade dos serviços e satisfação do cliente, promovendo a participação/partilha, a inovação e a disponibilização de serviços públicos focados numa economia digital.

Em termos de tecnologia, foram utilizadas soluções totalmente baseadas em software Open Source, fabricadas pela empresa IPBrick, e mais concretamente a aplicação de Gestão de Documentos e Processos (IPortaldoc).

Esta edição dos Prémios Abertura, um galardão que visa distinguir as entidades que contribuem para a dinamização do software Open Source e Tecnologias Abertas em Portugal, vem realçar a importância da Transformação Digital em todas as áreas de atividade económica, desde a formação profissional, à vida dos cidadãos e das empresas.

A Águas do Norte, que integra o Grupo AdP – Águas de Portugal, iniciou a sua atividade em 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais em 63 Municípios que integram este sistema.



Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, que envolve 8 Municípios da região, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.