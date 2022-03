Águia-Cobreira devolvida à natureza no Parque Natural do Alvão

Decorreu, no passado sábado, no Parque Natural do Alvão, uma devolução à natureza de uma águia-cobreira, no âmbito de uma ação de voluntariado com a FNA (Fraternidade de Nuno Álvares) – Escuteiros Adultos.

Tratava-se de uma águia que apareceu ferida em Moimenta da Beira, no final de 2020, e foi tratada no hospital veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Agora que se encontrava recuperada foi devolvida ao seu habitat.

Esta é mais uma das iniciativas realizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na semana em que se comemora o dia mundial da fauna selvagem.