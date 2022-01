Ajuda alimentar a carenciados reforçada em Lamego

O Município de Lamego tem em vigor um programa social que garante ajuda alimentar às famílias mais carenciadas do concelho. Neste momento, este auxílio abrange 358 munícipes que recebem, todos os meses, cabazes compostos por bens alimentares, que integram uma dieta nutricional elaborada pela Direção-Geral de Saúde.

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas das políticas públicas existentes.

Neste território, a autarquia de Lamego é a entidade coordenadora, enquanto que a Santa Casa da Misericórdia, o Centro Diocesano de Promoção Social e o Centro Social e Paroquial de Ferreirim têm o estatuto de entidades mediadoras. Este programa público de combate à fome tem sido reforçado progressivamente de modo a responder à grave crise gerada pela pandemia.

Para uma correta implementação, o Município de Lamego conta com o apoio da empresa “Fumeiros Porfírios”. Esta firma permite que sejam utilizados, gratuitamente, os equipamentos de frio que possui na freguesia de Lalim para o armazenamento de bens alimentares.

Gabinete de Comunicação da CML