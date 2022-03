Ajuda humanitária do Douro partiu para o Leste da Europa

No momento em que a escalada da violência na Ucrânia piora a cada minuto e coloca milhões de crianças e as suas famílias em risco iminente, a Comunidade Intermunicipal do Douro abraçou o desafio de prestar ajuda de emergência destinada a auxiliar os civis afetados pela guerra.

Nas últimas semanas, os durienses mobilizaram-se, de forma significativa, doando cerca de 170 toneladas de donativos, constituídos, sobretudo, por bens essenciais, medicamentos e material de primeiros socorros.

Na manhã desta sexta-feira, dia 18, iniciaram a sua viagem nove camiões de transporte que vão levar a ajuda humanitária da região do Douro para as cidades do Leste da Europa que estão a apoiar o martirizado povo ucraniano. A partida foi assinalada com a realização de uma sessão simbólica que contou com a presença dos autarcas dos dezanove municípios que compõem a CIM DOURO e a Cônsul da Ucrânia no Porto, Alina Ponomarenko.

Toda esta ajuda requereu um complexo processo logístico desenvolvido nos concelhos da CIM DOURO que foi centralizado, depois, no Centro Multiusos de Lamego. Neste local, muitas dezenas de voluntários, de várias idades e de todos os extratos sociais, ajudaram na tarefa de selecionar, organizar e encaminhar, de acordo com as orientações da Embaixada da Ucrânia, os bens agora distribuídos nas fronteiras onde se verificam grandes fluxos de refugiados.