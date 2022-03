Akademia de Karate de Vila Real participa em prova nacional

Teve lugar, este fim de semana, o Campeonato Nacional Sénior de karate em Santo Tirso, uma organização da Federação Nacional de Karate Portugal.

A Akademia de Karate de Vila Real, esteve presente com um atleta, Henrique carvalho, que participou pela primeira vez neste escalão.

O atleta teve uma prestação satisfatória, apesar de não trazer medalhas, foi importante esta participação para a preparação do Campeonato Nacional do seu escalão, Sub 21, que se irá realizar no início de abril.

Salientar que neste próximo fim de semana a Associação irá levar a cabo o estágio de inverno com a participação de todos os atletas da Associação Distrital de Karate de Vila Real.