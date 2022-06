AKVR com mais um campeão nacional em karate

Decorreu, no passado fim de semana, o Campeonato Nacional dos escalões de Infantis Iniciados e Juvenis em Mafra, uma organização da Federação Nacional de Karate Portugal, que contou com mais de 600 atletas do continente e ilhas.

No sábado, dia 4, competiram os atletas do escalão de juvenil, a Akademia de Karate de Vila Real esteve presente com 8 atletas que participaram pela primeira vez no Campeonato Nacional. Todos demonstraram num bom nível técnico, ganhando alguns combates. A atleta Inês Trindade Paulo fez uma excelente prova conquistando um excelente 3º lugar em -40kg. Já no domingo dia 5, participaram 5 atletas no escalão de iniciado, também todos a competirem pela primeira vez no Campeonato Nacional, o atleta Rodrigo Lopes ganhou todos os combates sagrando-se assim Campeão Nacional.

Mais uma excelente participação por parte da equipa da Akademia de Karate de Vila Real, demonstrando que tem uma enorme margem de progressão deixando boas expectativas para o futuro.

Mais uma fornada de atletas que estão a ser preparados para dar continuidade aos bons resultados que a AKVR tem granjeando ao longo dos anos e desta forma representa da melhor forma as cores da cidade a nível nacional e internacional.

Parabéns a toda a família AKVR.