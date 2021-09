Alberto Machado (PSD) reeleito presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar

Alberto Machado, candidato do PSD, foi hoje reeleito presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, após o sufrágio realizado hoje, dia 26 de setembro.

Em Vila Pouca de Aguiar, nas Eleições Autárquicas 2021, o PSD conquistou 64,95% do eleitorado, com um total de 5.681 votos, contra 26,43% do Partido Socialista (PS), liderado por Octávio Rodrigues, com 2.312 votos. Com este resultado, o PSD conquista um vereador ao PS e elege, assim, cinco vereadores, contra dois do PS.

O Chega torna-se na terceira força política em Vila Pouca de Aguiar, com 1,82% dos votos, seguido da CDU, com 1,70% e CDS-PP, com 1,27%.