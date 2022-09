Alberto Pereira presente na Rampa do Caramulo

Aos comandos do seu Honda Civic Type R, Alberto Pereira vai marcar presença já este fim de semana na Rampa do Caramulo, penúltima jornada do Campeonato Portugal Montanha JC Group.

Sobre os objectivos para esta jornada o simpático piloto de Mesão Frio disse-nos “ vou para lutar pela victória em termos da minha categoria, embora saiba de antemão que não vai ser uma tarefa fácil, pois todos os meus adversários vão estar presentes, daí surgiram mais dificuldades, mas há que ir à luta. Quero estar super concentrado, para andar o mais depressa, e que o Civic esteja impecável, para assim poder tirar partido das suas potencialidades, e agora vamos lá ver como irá correr tudo, para assim chegar aos objectivos pretendidos”, conclui Alberto Pereira.

Alberto Pereira e o Honda Civic Type R, vão fazer as verificações técnicas e documentais no sábado de manhã no centro do Caramulo, para depois da parte da tarde dar lugar às subidas de sábado. No domingo terão lugar as subidas seguintes.

JBVA ASSESSORIA