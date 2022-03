“Álbum de Recordações” apresentado no Salão Nobre dos Paços do Concelho em Lamego

A Câmara Municipal de Lamego continua a apoiar ativamente todas as manifestações culturais existentes no concelho, através, por exemplo, da promoção de um vasto conjunto de ações de divulgação de obras da autoria de personalidades locais e regionais e de livros que se debruçam sobre a realidade sociocultural da nossa região.

Neste sentido, o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi, a 26 de fevereiro, o palco escolhido para a apresentação pública da obra “Álbum de Recordações”, da autoria de Maria Hermínia Quintela, com a presença de Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Natural de Lamego, Maria Hermínia Quintela celebrou neste dia 90 anos de vida. Licenciada em Filologia Germânica, foi professora na Escola Secundária da Sé nas disciplinas de Inglês e Alemão, tendo como escritora publicado, em 1995, o livro de poesia “Cambiantes”. A par da docência, que exerceu durante 36 anos, desenvolveu uma intensa atividade teatral. Foi agraciada com o Prémio de Mérito Cultural do Município de Lamego em 2015.