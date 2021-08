Aldeia do concelho de Ribeira de Pena está isolada, sem rede móvel, há duas semanas

A rede móvel é, hoje, tão essencial como o saneamento básico ou o abastecimento de água. São serviços essenciais que a população local precisa para sobreviver, principalmente em territórios rurais, onde quase tudo falta.

Em Lamas, na freguesia de Alvadia (concelho de Ribeira de Pena), aldeia que foi contemplada, há pouco tempo, com a instalação de antenas para a disponibilização de rede móvel, está agora incontactável.

“Desde a madrugada do dia 6 de agosto que não temos qualquer rede móvel nesta aldeia. Até aqui, tínhamos duas operadoras a funcionar, mas há duas semanas que não há sinal nenhum”, confirmou um habitante local, acrescentando que as operadoras foram contactadas, mas apenas dizem que o problema está “em resolução”.

“A Vodafone, quando contactada, responde ao pedido de apoio técnico, mas a verdade é que o problema não é resolvido”, disse.

Informação de falta de rede em telemóveis

Antenas da Vodafone foram instaladas com ajuda da Junta de Freguesia

A NOS chegou a este território, encravado na Serra do Alvão, aquando da instalação do serviço 4G em Portugal, em que a freguesia Alvadia, até então sem cobertura de rede, foi contemplada pela ANACOM nos contratos que fez com as operadoras.

A rede da Vodafone, por sua vez, passou a estar disponível em 2012, depois de um protocolo com a Junta de Freguesia, em que esta fornece a energia decorrente deste serviço público e, na data de instalação, ainda lhe coube a responsabilidade de montar os postes de fixação das antenas.

“As telecomunicações são as estradas do século XXI e as zonas rurais mantêm-se desligadas do mundo, sem conectividade ou então com qualidade de serviço intermitente, dificultando ainda mais as iniciativas de empreender nestes territórios”, informou a mesma fonte.

A freguesia de Alvadia é composta por três aldeias: Alvadia, Lamas e Favais. Há três antenas da Vodafone em cada uma delas. No entanto, a de Lamas, está offline há 14 dias.