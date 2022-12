Alegria natalícia fez-se sentir na 2.ª edição do Mercado de Natal de Sabrosa

A 2.ª edição do Mercado de Natal, que aconteceu no passado fim-de-semana, 17 e 18 de dezembro, no Mercado Dos Produtos Durienses, trouxe muita harmonia e alegria natalícia a quem o visitou e contou com trinta expositores participantes.

Com um programa diversificado e animado, o Mercado de Natal abriu ao público no sábado, 17 de dezembro, ao início da tarde, com muita animação, tendo por destaques as atuações do grupo de bombos “Zés Pereiras de Sabrosa” e o concerto da “Orquestra Cem Notas”, que fez as delícias de todos no evento. Já no domingo, 18 de dezembro, o programa contemplou as apresentações do grupo “Bando das Gaitas”, e de um teatro de fantoches com o conto de natal “Rodolfo”, tendo sido o ponto alto do dia a chegada do pai natal, que proporcionou uma felicidade contagiante, principalmente às crianças ali presentes.

O fim-de-semana foi composto por muita animação, música, gastronomia e artesanato alusivo ao Natal, proporcionado pelas IPSS’S do concelho, outras entidades e particulares que se associaram ao evento com vários produtos à venda nos stands. Nos dois dias, as crianças tiveram também a oportunidade de disfrutar do atelier de natal, com várias áreas temáticas alusivas à época, da dinamização de várias atividades lúdicas compostas por jogos, insufláveis, pinturas faciais, pipocas e algodão doce para todos.

Esta 2.ª edição do Mercado de Natal contou com um programa para toda a família e a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, agradeceu, num dos momentos em que esteve presente, a todos os presentes e envolvidos no evento, referindo “Muito obrigado às instituições e a todos os particulares que estão a ocupar os stands e a todos os que estão de visita a este mercado e a usufruir de todas as atividades disponíveis. Sinto-me muito grata e é uma felicidade ver aqui tanta gente. Esta é a segunda edição, e obviamente esta atividade ainda tem muito para crescer e afirmar-se como um evento de referência nesta época do ano na nossa região, no entanto, considero que está a correr muito bem e que é desde já um sucesso. Aproveito para desejar boas festas a todos!”

No evento esteve presente a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, o Vice-Presidente do município, Martinho Gonçalves e o Vereador António Araújo, tendo sido o mesmo organizado pelo Município de Sabrosa.

GC CM