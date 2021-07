Alerta Amarelo no distrito de Vila Real devido ao aumento das temperaturas

Entre as 10h de 16 de julho e as 05 horas de 17 de julho, vai registar-se a persistência de valores elevados da temperatura máxima no distrito de Vila Real.

Perigo de Incêndio Rural:

– Humidade relativa do ar com valores baixos, em especial no interior Norte e Centro e na região Sul, sem recuperação noturna;

– Subida gradual das temperaturas com máximas que podem atingir os 41ºC no interior Sul e no vale do Tejo. Noites tropicais em grande parte do território.

– Vento a predominar do quadrante leste nas terras altas, sendo moderado a forte até final da manhã e a partir do final da tarde.

– Aumento gradual do risco de incêndio em especial no Norte e Centro, até dia 17 de julho.