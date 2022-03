Alexandre Parafita vai receber Prémio Honorífico Adriano Moreira

Alexandre Parafita, escritor e etnógrafo transmontano, é uma das personalidades indicadas pela Casa de Casa Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa para a atribuição do “PRÉMIO HONORÍFICO PROF. DOUTOR ADRIANO MOREIRA”, por ocasião da homenagem em celebração do seu 100º aniversário.

A distinção contempla personalidades que se “distinguiram pela sua projecção cívica e pelos serviços prestados à Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro ou à região de Trás-os-Montes e Alto Douro nas mais diversas áreas de actividade”. O evento comemorativo terá lugar no dia 6 de Setembro de 2022, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa.

Alexandre Parafita, natural de Sabrosa, é autor de mais de meia centena de obras, publicadas pelas principais editoras portuguesas, cobrindo domínios multi-disciplinares que vão desde os estudos do património cultural, antropologia e etnografia, à ficção, poesia e literatura Infanto-juvenil. Grande parte dos seus livros faz parte do Plano Nacional de Leitura (PNL), integra manuais escolares de vários níveis de ensino e é bibliografia obrigatório em cursos universitários.