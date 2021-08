Alfredo Lourenço vence 2ª edição do Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia

A CHUVA, da autoria de Alfredo Jorge Martins Lourenço é o vencedor da segunda edição do Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia. Atendendo à elevada qualidade dos contos apresentados, o júri decidiu atribuir menções honrosas aos seguintes contos: “A ÚLTIMA ACTA DO NOTÁRIO LEITÃO”, da autoria de Nuno Abreu e Lima e “ONDE DESAGUA O RIO”, da autoria de Rui Miguel Cerqueira Coelho.

A entrega dos Prémios será feita amanhã, no âmbito da cerimónia de condecoração municipal, que se realizará no Auditório Municipal do Peso da Régua (exterior).

O júri, presidido por A.M. Pires Cabral, escritor, com publicações na área da poesia, teatro, romance, conto, ensaio e crítica, vencedor do Prémio Círculo de Leitores e Prémio D. Diniz, foi constituído por Ana Ribeiro, doutorada em ciências da literatura pela Universidade do Minho, onde leciona desde 1992; por Paulo Samuel, ensaísta, com formação académica em filosofia e estudos culturais e por César Carvalho, escritor e professor.

A segunda edição do Prémio registou 448 participações individuais.

Além das participações nacionais, o Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia registou participações provenientes do Brasil, Itália, Reino Unido, Guiné-Bissau, Bulgária, França, Bélgica, Alemanha, Holanda e Moçambique.

O Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia é uma iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua e da Tertúlia João de Araújo Correia, com o objetivo de incentivar a produção literária em língua portuguesa e, simultaneamente homenagear João de Araújo Correia, um dos mais destacados contistas do século XX.