Aliança declara apoio à candidatura de Luís Tão em Vila Real

A Direção Distrital de Vila Real do partido Aliança anunciou, nesta segunda-feira, o apoio à coligação “Vila Real à Frente”, liderada por Luís Tão.

Segundo Maria João Gaspar, líder do Aliança no distrito de Vila Real, “Luís Tão tem o perfil que a Câmara Municipal de Vila Real necessita, é uma pessoa agregadora, com uma visão clara para o desenvolvimento do nosso concelho”. “A economia e geração de emprego e o apoio aos mais frágeis são eixos essenciais para colocar Vila Real novamente à frente”, disse.

Recorde-se que os militantes do Aliança, no último Congresso Nacional, decidiram promover a união de esforços entre as forças políticas não socialistas.

A direção distrital do partido está disponível para se juntar a esta candidatura, considerando que poderá enriquecer a mesma com propostas e pessoas de valor.