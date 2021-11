Alijó: abertas candidaturas para bolsas destinadas a Artistas residentes ou naturais do Douro

O Município de Alijó informou que estão abertas, até 19 de novembro, as candidaturas para atribuição de quatro Bolsas para Artistas residentes ou naturais da região do Douro, nas áreas de Fotografia, Novos Média e Arquitetura, no âmbito do projeto Vivificar. As bolsas incluem um prémio monetário, residência artística num dos municípios parceiros, exposição, entre outros.

A Bolsa inclui:

– Prémio monetário de três mil euros para desenvolvimento do projeto enquadrado no projeto Vivificar;

– Residência artística num dos quatro municípios parceiros – Alijó, Lamego, Mêda ou Torre de Moncorvo – durante seis semanas (inclui alojamento, espaço de trabalho, ajudas de custos para alimentação e deslocação até ao município de residência em território nacional);

– Acompanhamento durante o processo de criação por Gabriela Vaz Pinheiro, artista, investigadora e professora universitária; Jayne Dyer, artista, crítica de arte e académica; Jon Arne Mogstad, diretor artístico do Surnadal Billag; e Virgílio Ferreira, diretor artístico da Ci.CLO e do projeto Vivificar;

– Produção e montagem da instalação expositiva no município da residência;

– Exposição coletiva no Museu do Douro, incluindo uma seleção de trabalhos dos 12 artistas;

– Exposição coletiva no Surnadal Billag, na Noruega, incluindo uma seleção de trabalhos dos 12 artistas;

– Publicação no catálogo do projeto Vivificar.

O júri é composto por Gabriela Vaz-Pinheiro, artista, investigadora e professora universitária; Jayne Dyer, artista, crítica de arte e académica; e Virgílio Ferreira, diretor artístico da Ci.CLO e do Vivificar.

Vivificar é um projeto imersivo e transdisciplinar que se articula entre a fotografia, os novos média e a arquitetura para promover encontros entre artistas durienses, nacionais e noruegueses com as comunidades locais a partir de estratégias participativas de criação e exposição de obras de arte community-specific.

É organizado e produzido pela Plataforma Ci.CLO, financiado pela e operado pela Direção-Geral do Património Cultural com a Direção-Geral das Artes como parceiro do programa, cofinanciado pela Fundação Museu do Douro, Câmara Municipal de Alijó, Câmara Municipal de Lamego, Câmara Municipal de Mêda e Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, com o apoio mecenático do BPI e da Fundação “la Caixa“, e em parceria o Surnadal Billag A/S (Noruega) e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Fonte: CMA