Alijó: abertas inscrições para o Move(te) no verão 2021

O Município de Alijó, através do Piicie Alijó Educa+, está a preparar o Move(TE) no verão, que vai proporcionar atividades destinadas a crianças dos 6 aos 10 anos, de 12 a 16 de julho, e a jovens dos 11 aos 14 anos, de 19 a 23 de julho. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho.

Inscreva-se aqui.

Promotores: Município de Alijó, PIICIE Alijó Educa+ e Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó

1ª Semana (12 a 16 de julho): crianças dos 6 aos 10 anos

2ª Semana (19 a 23 de julho): jovens dos 11 anos 14 anos

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30.

Local: EB1 Alijó.

Atividades: serão desenvolvidas atividades de caráter pedagógico, cultural, de promoção de competências pessoais e sociais, assim como de estratégias que favoreçam a continuidade e manutenção de uma salutar relação parental. Todas as atividades serão realizadas cumprindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

Almoço: os encarregados de educação deverão indicar se pretendem usufruir de refeições, sendo a marcação feita no dia anterior. As refeições serão servidas na cantina do Agrupamento de Escolas D. Sancho II. O pagamento das mesmas será da responsabilidade dos encarregados de educação, sendo aplicadas as mesmas condições de pagamento do restante ano letivo para os alunos beneficiários da ação social escolar. Os lanches para o período da manhã e da tarde deverão ser da responsabilidade dos encarregados de educação.

Seguro: todas as atividades a desenvolver estarão cobertas pelo Seguro Escolar.

Outras indicações: ao longo do programa têm de ser cumpridas todas as recomendações e orientações da Direção-Geral de Saúde. As crianças e jovens deverão utilizar roupa confortável, de acordo com as condições climatéricas e com o plano de atividades definido.

Formas de inscrição: preferencialmente, através do preenchimento da ficha de inscrição. Nos Serviços Municipais de Educação, entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30.