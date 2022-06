Alijó acolhe encontro de Comissões Municipais de Proteção ao Idoso

O Município de Alijó, no âmbito da Comissão Municipal de Proteção do Idoso de Alijó (CMPIA), vai promover no próximo dia 21 de junho, às 14h30, o I Encontro Distrital das Comissões Municipais de Proteção das Pessoas Idosas.

Sendo a Comissão Municipal de Proteção do Idoso de Alijó, um órgão com função de articulação, informação e promoção dos direitos das pessoas idosas de forma a garantir o seu bem-estar, dignidade e qualidade de vida, pretende através deste encontro debater e partilhar experiências e boas-práticas; identificar as necessidades/constrangimentos sentidos no acompanhamento dos processos de idosos; e delinear estratégias de trabalho em rede entre as diferentes estruturas já existentes.

A abertura do evento estará a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes. A primeira sessão será dedicada à “Assistência e Proteção à Pessoa Idosa” e contará com a presença da Comandante do Destacamento Territorial da GNR do Peso da Régua, Capitão Carla Domingues, da Procuradora da República, Cristiana Magalhães, da Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Vila Real, Eugénia Almeida, e do ACES Marão e Douro Norte.

A segunda sessão será um espaço de “Partilha de Experiências no Território Distrital”, com representantes das Comissões Municipais de Proteção ou Apoio ao Idoso de Alijó, Boticas, Chaves, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Vila Pouca de Aguiar. O Encontro termina com a apresentação das conclusões. Este evento está integrado na “Semana do Envelhecimento” promovido pelo CLDS 4G – Cidadania 4.0, que vai decorrer até 24 de junho, em Alijó.

Os interessados – instituições e associações que trabalham no apoio a idosos, pessoas a título individual com interesse na temática – poderão assistir a este Encontro, que terá transmissão online, através da plataforma Teams. Para tal, deverá inscrever-se até às 17 horas do dia 20 de junho, em www.cm-alijo.pt.