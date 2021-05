Alijó: Agrupamento de Escolas D. Sancho II obtém Selo de Conformidade EQAVET

O Agrupamento de Escolas D. Sancho II, de Alijó, após auditoria realizada por peritos, passou a ostentar o Selo de Conformidade EQAVET atribuído pela (ANQEP) Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional pelo período máximo previsto de três anos.

Este selo é uma certificação de qualidade concebida para reconhecer a Garantia da Qualidade na Educação e na Formação Profissional, em alinhamento com o quadro EQAVET, instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009. Foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes numa forte articulação entre os diferentes stakeholders (decisores políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/formandos, profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, empresários e outros parceiros sociais) e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta.

“O Agrupamento iniciou este processo em setembro de 2019 e o resultado atingido foi possível graças ao trabalho e empenho de toda a comunidade educativa composta por professores, alunos, administrativos, assistentes operacionais, encarregados de educação e stakeholders externos”, informou o agrupamento.

A atribuição do selo por três anos revela, não só, “a qualidade e o rigor aplicados em todos os projetos desenvolvidos pelo Agrupamento, como também reforça o compromisso em continuar a trabalhar mais e melhor para garantir aos nossos alunos uma formação de qualidade”.