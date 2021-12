Alijó: alargamento e requalificação da Avenida 25 de Abril em curso

Está em curso a obra de alargamento e requalificação da Avenida 25 de Abril, em Alijó. A intervenção, que incluiu a demolição do edifício habitacional que ali existia, vai permitir alargar a via de circulação e criação de lugares de estacionamento junto ao edifício do antigo Posto de Turismo, onde atualmente funcionam os Serviços de Educação do Município.

Esta empreitada permitirá dar um melhor enquadramento paisagístico e funcional à Avenida 25 de abril, assim como criar melhores condições de circulação para os peões.