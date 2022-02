Alijó: alunos do Ensino Secundário participaram na Feira do Ensino Superior

Cerca de 210 alunos do Ensino Secundário regular e profissional do Concelho de Alijó participaram hoje na Feira do Ensino Superior, promovida pela Câmara Municipal, através do PIICIE Alijó Educa+, onde puderam contactar com cerca de 20 universidades, institutos politécnicos e outras entidades que lhes possibilitam prosseguir os estudos.

Esta atividade, realizada em parceira com a associação juvenil Inspiring Future, decorreu no Agrupamento de Escolas D. Sancho II. Os alunos do 10º ao 12º ano tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas e obter informações sobre a oferta formativa das diferentes instituições do Ensino Superior e Exército Português.

A iniciativa incluiu vários workshops de desenvolvimento de competências pessoais e preparação para o mercado de trabalho. Os alunos ficaram a saber como funciona o processo de candidatura, de que forma podem ser proactivos para alcançar os seus objetivos e quais as ferramentas necessárias para enfrentar uma entrevista de emprego e o mercado de trabalho.

GC CM de Alijó