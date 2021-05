Alijó: antiga escola de Póvoa do Douro cedida à Associação de Caça e Pesca Socalcos do Douro

O Município de Alijó celebrou, a 3 de maio, um contrato de comodato com a Associação de Caça e Pesca Socalcos do Douro que prevê a cedência da antiga escola primária da aldeia de Póvoa do Douro, na União de Freguesias de Castedo e Cotas. O contrato prevê a cedência do edifício, durante um prazo de 20 anos, para ali ser instalada a sede da Associação e para a realização de atividades que se enquadrem no seu plano de ação, permitindo que se possa voltar a usufruir desta antiga escola. A assinatura do contrato decorreu nos Paços do Município na presença do Presidente da Câmara, José Paredes, e do Presidente da Direção da Associação, André Pinto.

Também esta semana, o Município de Alijó lançou o concurso para a empreitada de requalificação da Rua da Portela e da Rua da Costa, em Ribalonga, e da Rua do Bairro, do Largo da Capela e Largo do Passadouro, em Vale de Cunho. O procedimento tem um valor base total a rondar os 122 mil euros. Estas obras preveem a pavimentação dos arruamentos, de modo a dignificar o espaço público. Em Vale de Cunho, está ainda prevista a intervenção na rede de drenagem de águas pluviais.

O concurso público para a requalificação da Rua das Olaias, em Vale de Mendiz, também já está em curso, com um valor base que rondar os 105 mil euros. A obra prevê a intervenção nos passeios e na rede de drenagem de águas pluviais, assim como a pavimentação do referido arruamento.