Alijó apresenta Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos

O Município de Alijó apresentou à Comunicação Social, na Quinta da Avessada, em Favaios, a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos, acontecerá de 17 a 19 de junho, no Parque da Vila de Alijó. Acompanhado pela conceituada artista Joana Vasconcelos, o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, deu a conhecer as linhas de força daquela que é a mais importante e representativa montra do que melhor se produz no concelho de Alijó e tem já assegurada a participação de um interessante número de produtores de vinho, azeite e outros produtos agroalimentares.

Falando para produtores do Concelho e uma comitiva de jornalistas portugueses e espanhóis, José Paredes, explicou que a designação “vinhos dos Altos” está relacionada com os vinhos produzidos em cotas mais altas, nomeadamente no planalto do concelho de Alijó. É uma zona onde é possível “produzir vinhos mais frescos e aromáticos, de muita qualidade, entre 600 e 800 metros de altitude” que complementarão a oferta de vinhos de altíssima qualidade, produzidos nas encostas do Douro a cotas mais baixas e cuja excelência é já reconhecida pelo consumidor no mercado mundial de vinhos.

A Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos associará a promoção dos vinhos à gastronomia, harmonizando provas de vinho comentadas por especialistas com demonstrações culinárias promovidas por reconhecidos chefs de cozinha.

Haverá ainda lugar a eventos culturais, zona de restauração e momentos de cooperação transfronteiriça, onde o Concello de Carballiño, localidade espanhola geminada com o Município de Alijó, marcará presença com o típico polvo da Galiza.